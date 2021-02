Donald Trump, Zineb El Rhazoui... Comment expliquer les nominations pour le Nobel de la Paix ?

Quelques personnalités ont également surpris, voire suscité une forme d'incompréhension. Donald Trump est en effet cité, tout comme celui de son gendre et conseiller, Jared Kushner. Connue du public français, Zineb El Rhazoui fait elle aussi partie des figures proposées. Militante des droits de l'Homme, écrivaine et journaliste, elle a reçu les félicitations de personnalités comme l'ancienne présidente du Medef Laurence Parisot ou les parlementaires LR Eric Ciotti ou Valérie Boyer . Des soutiens qui tranchent avec les messages de surprise faisant suite à cette nomination : ces dernières années, Zineb El Rhazoui a en effet fait face à une série de controverses, comme lorsqu'elle avait qualifié Jean-Michel Apathie de "collabo" ou qu'elle a suggéré que la police puisse "tirer à balles réelles" si elle se retrouve dans un "guet-apens organisé autour d'une petite patrouille".

Au cours des dernières décennies, des multiples nominations incongrues ont été observées. Des parlementaires roumains ont ainsi proposé le nom de Michael Jackson en 1998. La Fédération internationale de football fut quant à elle mise en avant quelques années plus tard, à l'initiative d'un député suédois qui jugeait que le ballon rond permettait un rapprochement entre les peuples.

Des figures très controversées ont aussi été citées : La Croix mentionne "le président serbe Slobodan Milosevic, plus tard jugé pour génocide", ainsi que Benito Mussolini, dont la candidature a été soumise par des universitaires allemands et français en 1935. Suite à la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline a été proposé une première fois en 1945, et à nouveau en 1948. En janvier 1939, un député suédois nommé Erik Brandt a même proposé au comité Nobel de remettre le prix à Adolph Hitler. Une candidature qui fut vite retirée et qui était à l'époque une manière montrer sa désapprobation devant nomination de Neville Chamberlain, Premier ministre britannique.

En résumé, le fait qu'une personne soit proposée pour le Prix Nobel de la Paix ne signifie pas que le comité Nobel endosse ce choix. Il laisse à une série d'acteurs la liberté de glisser des noms, avant qu'une sélection soit faite et que les candidats les plus pertinents soient analysés en détails.