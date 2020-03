Donné perdant, Bernie Sanders ne lâche pas la course à l'investiture démocrate

Bernie Sanders l'assume, ce n'était pas "une bonne soirée". Longtemps donné favori à la course à l'investiture démocrate aux Etats-Unis, le sénateur a pris du retard face à Joe Biden, qui a consolidé son avance du Super Tuesday, à l'occasion du mini Tuesday du 10 mars. Mais le candidat socialiste ne lâche pas la course. Il voit même déjà la prochaine étape, se projetant même vers le débat qui le confrontera ce dimanche à son "ami Joe Biden".

Car après plusieurs défaites inaugurales, c'est Joe Biden qui a créé la surprise. L'ancien vice-président de Barack Obama a fait un retour spectaculaire dans la course à l'investiture démocrate, d'abord en remportant 10 des 14 Etats en jeu lors du Super Tuesday, puis en gagnant le Mississippi, le Missouri, l'Idaho et le Michigan lors du mini Tuesday, mardi 10 mars. Face à lui, Bernie Sanders n'a remporté que le Dakota du Nord, un Etat qui n'attribue qu'un petit nombre de délégués dans la course à l'investiture. Il peut encore espérer rafler les délégués délivrés par les Démocrates de l'étranger et par l'Etat de Washington.

Pas de quoi décourager celui qui promet l'assurance-maladie universelle et la gratuité des études. Si cette figure de proue de la gauche américaine concède sa défaite, il a décidé, après une nuit de délibérations avec son cercle le plus proche, de continuer à prôner sa "révolution politique" auprès des électeurs, notamment les plus jeunes.