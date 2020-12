Double explosion à Beyrouth : le Premier ministre libanais inculpé

Il s'agit des premières inculpations d'hommes politiques, quatre mois après le drame qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés dans le port de Beyrouth. L'incendie avait été déclenché dans un entrepôt abritant depuis des années des tonnes de nitrate d'ammonium.

De son côté, le bureau d'Hassan Diab a immédiatement réagi, affirmant que ce dernier avait "la conscience tranquille". Le Premier ministre a accusé le juge Sawan d'avoir "violé la Constitution et contourné le Parlement", ajoutant que le chef du gouvernement avait "fourni toutes les informations dont il disposait concernant ce dossier". Le juge libanais commencera à interroger Hassan Diab ce lundi et les ex-ministres les jours suivants.

Sous la pression de la rue, le Premier ministre Hassan Diab avait décidé de démissionner le 10 août. Aujourd'hui, il continue de gérer les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement par Saad Hariri, nommé le 22 octobre. Celui qui a déjà été trois fois Premier ministre avait promis de former "rapidement" un "gouvernement d'experts", non issus de partis politiques afin de lancer une série de réformes.

Mais presque deux mois plus tard, le Liban reste toujours sans gouvernement. Le fils de Rafiq Hariri semble toujours englué dans ses tractations avec les partis politiques traditionnels pour la formation de son quatrième gouvernement. À la crise politique, s'ajoute un véritable problème économique qui ronge le pays et ses habitants. En effet, la monnaie nationale face au dollar s'est effondrée et plus de la moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté.

Alors que le Liban plongeait dans le chaos, le président français, Emmanuel Macron avait promis de venir au chevet de son ami. Le 6 novembre, le chef de l'État français avait insisté lors d'un entretien téléphonique avec le président libanais Michel Aoun sur le "besoin urgent" que le pays du Cèdre s'engage sur la voie des réformes avec la "formation rapide" d'un gouvernement. Un discours qu'il a répété le 2 décembre lorsqu"il a renouvelé sa volonté d'aider le Liban tout en constatant le défaut des conditions d'une aide massive et structurelle, dont la création d'un gouvernement.