Douze enfants djihadistes français rapatriés depuis la Syrie

Douze enfants, pour la plupart orphelins, ont été rapatriés ce lundi 10 juin depuis la Syrie. Dès leur arrivée à Villacoublay, ils ont été pris en charge par une équipe médicale. Certains sont malades et d'autres dénutris. Sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, ils pourraient dès ce lundi dormir dans des familles d'accueil. Leurs familles devraient encore patienter pour savoir s'ils sont autorisés ou pas à prendre la garde de ces enfants.



