Drame de Gênes : la douleur d'une famille contrainte de renoncer aux poursuites

Quatre Français figurent parmi les 43 victimes de l'effondrement du pont de Gênes en Italie le 14 août 2018. La mère et la sœur de l'une d'entre elles nous ont reçus. Elles confient leur douleur et leur amertume. Faute de pouvoir aller au procès, elles ont dû accepter l'indemnisation. De son côté, la société concessionnaire du pont pourrait amoindrir sa responsabilité devant la justice.



