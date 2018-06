Drame en Méditerranée : plus de 50 migrants morts noyés, selon un bilan provisoire

Nouveau drame en mer Méditerranée. Samedi 2 juin dans la soirée, plus d'une cinquantaine de migrants ont perdu la vie au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe. Ce bilan est encore provisoire. Au même moment, Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, était en Sicile pour prononcer son discours anti-immigration.





Soixante-huit migrants ont pu être secourus, a indiqué dimanche soir le ministère de la Défense. Leur embarcation avait été repérée dans la nuit alors qu'elle était "sur le point de couler" au large de l'archipel de Kerkennah. Parmi les rescapés figurent 60 Tunisiens, un Libyen et sept ressortissants d'autres pays du Maghreb et d'Afrique sud-saharienne.





L'identité des personnes décédées n'est pas encore connue. "Nous étions quelque 180 personnes à bord de l'embarcation (...) qui a coulé à cause d'une infiltration d'eau à l'intérieur", a témoigné un survivant sur la radio privée tunisienne Mosaïque FM, précisant que le bateau faisait environ neuf mètres de long "et ne pouvait contenir plus de 70 personnes".