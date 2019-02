Espagne : une Espagnole meurt après avoir mangé dans un restaurant étoilé de Valence

Au total, ce sont pas moins de 18 personnes qui ont été victimes de problèmes gastro-intestinaux après avoir mangé dans ce restaurant, indique El Pais. Un porte parole du ministère de la santé a expliqué au journal qu'ils avaient pu retrouver une cinquantaine de clients du restaurant, entre le 13 et le 16 février dernier, dates qui correspondent au dîner de la mère de famille dans le restaurant. Le constat est sans appel : "Nous avons interrogé 49 clients et 18 d'entre eux (en plus de la défunte) présentent des problèmes qui coïncident avec une diarrhée et des vomissements".