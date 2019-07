Italie : un dompteur tué par ses tigres dans un cirque

Un dompteur de félin a été tué par les tigres qu'il dressait, jeudi 4 juillet dans le sud de l'Italie. Ettore Weber, reconnu dans le milieu pour sa carrière, travaillait pour le cirque Orfei. Il est décédé à 61 ans dans la cage des tigres, lors d'une séance d'entraînement. Le chapiteau se trouvait dans la commune de Triggiano, dans les Pouilles, pour une série de spectacles censée durer jusqu'au 14 juillet.





Selon les premières informations, le dompteur était en train de répéter un numéro avec quatre tigres lorsque l'un des fauves l'a attaqué et mordu. Les trois autres tigres se sont alors jetés sur le dompteur et ont passé plusieurs minutes seuls avec la victime avant l'intervention du personnel du cirque et des secours. Lorsqu'ils ont réussi à éloigner les félins, il était trop tard et le dompteur n'a pas survécu à ses blessures. Le parquet local a ouvert une enquête sur les circonstances du drame.