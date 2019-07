Plus de 110 migrants portés disparus après un naufrage en Méditerranée

L'Organisation des Nations Unis (ONU) a qualifié ce naufrage de "pire tragédie en Méditerranée" de l'année. Plus de 110 migrants sont portés disparus au large de la Libye ce jeudi 25 juillet, après que leur bateau a coulé au large de la ville de Khoms (ouest de la Libye). D'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une centaine d'autres occupants du bateau ont été secourus et doivent être placés dans des centres de détention libyens.





S'agissant du nombre de personnes présentes à bord de l'embarcation, les versions divergent entre l'OIM et la marine libyenne. Safa Msehli, chargée de communication au bureau de l’OIM en Libye, a déclaré à l'AFP que 145 migrants avaient été secourus, et ramenés à Khoms, et que 150 étaient encore à bord pendant le naufrage. Le général Ayoub Kacem, lui, a parlé de 134 migrants sauvés et de 115 disparus en mer.