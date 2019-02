DreamWorks : l'usine à rêves

Ils ont fait naître des succès planétaires comme "Madagascar" ou "Kung-fu Panda". Et c'est grâce à ces petits secrets de fabrication qu'ils ont décroché des récompenses prestigieuses en 25 ans. Avec plus de 1 500 personnes travaillant dans une ambiance très détendue, DreamWorks va sortir sa prochaine animation, "Dragon 3".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.