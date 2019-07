Droits des animaux, démilitarisation et développement durable : pourquoi le Costa Rica dénote en Amérique centrale

En 1948, après une guerre civile sanglante, le Costa Rica décide de supprimer son armée et rejoint alors la liste des 23 pays démilitarisés. Certes, le Costa Rica est le premier pays à se démilitariser, cependant, il est finalement rejoint par son voisin, le Panama à partir de 1990. Sur l'ensemble des pays sans armée à travers le monde, le Costa Rica est le plus peuplé avec près de 5 millions d’habitants. En cas de menace pour sa sécurité, il peut bénéficier du soutien militaire des États-Unis et du Brésil dans le cadre de l’Organisation des États Américains (OEA).





Sur le plan de la sécurité intérieure, le Costa Rica observe une légère recrudescence de la petite criminalité sur les dernières années, selon France Diplomatie, mais affiche le taux d’homicides volontaires le plus faible d’Amérique centrale, selon une étude de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC).





Le pays a ainsi réaffecté son budget militaire aux universités et aux principaux hôpitaux du pays, rappelle la Fondation Arias. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l’espérance de vie des costariciens a augmenté, passant de 60,56 ans en 1960 à 79,83 ans en 2016, tandis que le taux de mortalité a baissé (10 décès pour 1000 personnes en 1960 contre 5 décès en 2017) selon Perspective monde, la base de données de l’université de Sherbrooke, au Québec. Le pays de la Pura Vida a donc l’espérance de vie la plus élevée d’Amérique Centrale et la troisième d’Amérique derrière le Canada et le Chili. Enfin, le pays enregistre un taux d’alphabétisation de 96%, ce qui représente le plus haut taux d’alphabétisation d’Amérique Centrale.