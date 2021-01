Du référendum de 2016 au divorce effectif : retour sur le feuilleton du Brexit

CHRONOLOGIE - Du référendum de juin 2016 en faveur du Brexit à la sortie effective du marché unique européen dans la nuit de jeudi à vendredi, voici les principales étapes du divorce mouvementé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

"Yes" au Brexit, non au "Deal". Le 23 juin 2016, les Britanniques votent en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE). Le lendemain, le Premier ministre conservateur David Cameron démissionne. Il est remplacé par Theresa May, une eurosceptique qui a toutefois voté contre le Brexit. Pour asseoir son autorité, cette dernière convoque des législatives anticipées. Mais c’est un échec et elle est contrainte de s'allier avec le petit parti unioniste nord-irlandais ultra-conservateur DUP. Le 13 novembre 2018 ensuite, les négociateurs britanniques et européens concluent un accord de sortie, approuvé le 25 novembre lors d'un sommet européen extraordinaire. Mais les députés britanniques rejettent l’accord trois fois de suite. Theresa May est contrainte d'organiser les élections européennes le 23 mai. Le lendemain, elle annonce qu'elle démissionnera le 7 juin.

Toute l'info sur Brexit : goodbye United Kingdom

Boris Johnson aux manettes

Le 23 juillet, Boris Johnson, partisan d'un Brexit au 31 octobre avec ou sans accord, est désigné par le Parti conservateur pour succéder à Theresa May. Le 17 octobre, l'UE et le Royaume-Uni annoncent être parvenus à un nouvel accord. Le 22, le Parlement britannique entérine le principe du nouvel accord mais vote contre son examen en accéléré. Boris Johnson convoque des élections législatives anticipées pour sortir de l'impasse. Boris Johnson remporte haut la main les élections. Son accord de Brexit est approuvé par la Chambre des communes renouvelée le 9 janvier 2020. Le texte est ratifié le 29 par le Parlement européen. Le 31 janvier, les Britanniques quittent formellement l'UE. Ils entrent dans une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle ils continuent d'appliquer les normes de l'UE.

Négociations post-Brexit

Début mars, l'UE et le Royaume-Uni entament les négociations sur leur future relation commerciale et sécuritaire, avec l'objectif d'arriver à un accord de libre-échange sans quotas ni droits de douane. Perturbés par la pandémie de nouveau coronavirus, les pourparlers butent notamment sur la pêche et les conditions de concurrence équitable. Le 15 octobre, les 27 demandent à Londres de faire des concessions pour arriver à un accord commercial. Boris Johnson, qui avait fait de cette échéance une date butoir, demande aux Britanniques de se préparer à un "no deal".

Le 8 décembre, Londres et Bruxelles annoncent un accord sur l'application des dispositions douanières et fiscales spéciales pour l'Irlande du Nord. Puis la veille de Noël, à l'issue d'une ultime nuit de pourparlers, Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen annoncent la conclusion d'un accord de libre-échange. Ce dernier est entré en vigueur le 31 décembre à minuit, les règles européennes cessant alors de s'appliquer au Royaume-Uni, qui quitte le marché unique et l'union douanière.

La rédaction de LCI