Du retrait des Etats-Unis à l'enrichissement d’uranium : le point sur la crise iranienne

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni répliquent : ils se disent "déterminés à assurer la mise en œuvre" du texte en "maintenant les bénéfices économiques" au profit de la population iranienne. La Russie dénonce "une violation grossière du droit international". Le président iranien Hassan Rohani, lui, joue la carte du bras de fer en prévenant que son pays pourrait cesser d'appliquer les restrictions auxquelles il a consenti et reprendre un enrichissement d'uranium plus élevé si les négociations avec les Européens, les Russes et les Chinois ne devaient pas donner les résultats escomptés.