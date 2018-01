Du Sénégal à Haïti, plus de 50 "pays de merde" réclament des excuses à Donald Trump

La réunion d'urgence a duré quatre heures. Elle a donné lieu à un communiqué au langage particulièrement ferme. Les ambassadeurs du groupe africain à l'ONU ont exigé vendredi "rétractation" et "excuses" au président américain Donald Trump qui avait qualifié , la veille, plusieurs pays africains, mais aussi le Salvador et Haïti, de "Shithole countries". Traduction : pays de merde. Au total, plus d'une cinquantaine de pays ont réclamé des excuses au président américain et le mouvement d'indignation continue de prendre de l'ampleur.





C'est lors d'une réunion sur l'immigration avec des parlementaires à la Maison Blanche que Donald Trump s'est emporté jeudi sur l'immigration en provenance de "pays de merde", des mots qu'il a partiellement contestés. Le président américain a réagi au tollé avec une formule alambiquée sur Twitter: "Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés", a-t-il affirmé. Plusieurs parlementaires présents lors de cette réunion ont, de leur côté, confirmé avoir entendu ces propos.





L'incident diplomatique est désormais planétaire. A l'unanimité, les ambassadeurs du groupe africain se sont dits "extrêmement choqué" et "condamnent les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes" du président américain.





Les diplomates américains en poste en Afrique et en Haïti vont devoir à présent assurer les gouvernements locaux du "grand respect" des Etats-Unis. "Nous avons donné instructions à nos gens afin qu'ils réaffirment que nous avons un grand respect pour les Africains et tous les pays, et notre engagement reste fort", a déclaré à l'AFP un haut responsable du département d'Etat, Steve Goldstein.