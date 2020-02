Dupond-Moretti réclame l'asile politique pour Assange : le fondateur de WikiLeaks peut-il y avoir droit ?

Eric Dupond-Moretti, lui, décrit son client comme "parfois prostré", ayant "de plus en plus de mal à parler" et fustige dans le traitement qui lui est réservé une "atteinte aux droits de l'homme". Récemment, encore , un collectif de 117 médecins, accompagné par Reporters sans frontières, avait dénoncé dans une tribune la "torture psychologique" infligée au lanceur d'alerte.

L'affaire revient sur le devant de la scène en ce début d'année 2020 après qu'Eric Dupond-Moretti et Antoine Vey, fraîchement désignés conseils de l'Australien, ont annoncé avoir demandé à "rencontrer le président de la République" prochainement pour lui exposer la "situation désespérée" de leur client. Ce dernier est actuellement toujours emprisonné à Londres et menacé d'extradition vers les Etats-Unis, qui l'accusent d'espionnage. La défense du lanceur d'alerte, articulée autour de plusieurs avocats, a par ailleurs affirmé le 19 février que Donald Trump avait promis de le gracier s'il affirmait que la Russie n'était pas impliquée dans la fuite de courriels internes au parti démocrate américain, réputés avoir été cruciaux dans la défaite de Hillary Clinton à la présidentielle.

Pas sûr malgré tout que le gouvernement partage ce point de vue. Interrogé au moment de l'arrestation d'Assange sur le sujet, le ministre de la Culture Franck Riester avait alors botté en touche : "La réponse du gouvernement, c'est de faire confiance aux Britanniques sur la façon dont ils vont, avec leur justice, traiter la question de Julian Assange". Même son de cloche du côté de la secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, Amélie de Montchalin : "Je pense qu’il faut écouter ce qu'il veut faire (...) Mais on n’offre pas l’asile à quelqu’un qui ne le demande pas."

Ce devrait bientôt être chose faite, alors que doit débuter prochainement son audience d'extradition doit débuter lundi 24 février. Selon son avocate, Jennifer Robinson, il va "contester et combattre" la demande d'extradition vers les Etats-Unis. S'il est envoyé outre-Atlantique, il sera à nouveau jugé, pour espionnage, et risquera 175 ans de prison.

En France, un cadre légal existe pour les cas des lanceurs d'alerte : après le choc de l'affaire Jérôme Cahuzac, la France a musclé son arsenal anticorruption et s'est en effet dotée fin 2016 (loi Sapin II) d'un régime de protection. Si celui-ci est "parmi les plus avancés d'Europe", selon Transparency international, son cadre est très précis : le lanceur d'alerte est défini comme "une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, (...) ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance". Problème : pour certains observateurs, Julian Assange ne peut pas être considéré comme un lanceur d'alerte, mais comme un intermédiaire entre un lanceur d'alerte par exemple Chelsea Manning - et le grand public, via Wikileaks.