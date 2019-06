Échec de la fusion entre Renault et Fiat Chrysler : est-ce la responsabilité du gouvernement ?

L'intervention du gouvernement aurait eu des conséquences dans l'échec de la fusion entre Renault et Fiat Chrysler. À la dernière minute, Bercy aurait demandé beaucoup de temps pour convaincre les Japonais. Les Italiens, en rage, estimant avoir été menés en bateau et craignant aussi une sanction sur le marché boursier, ont brutalement retiré leur offre. Depuis le Japon, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a riposté pour rappeler que la priorité de l'État français est son allié Nissan.



