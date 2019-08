Nouvelle coalition surprise en Italie : pari raté pour Salvini ?

La dernière crise politique italienne aura duré trois semaines. Elle s’est soldée par l’annonce surprise mercredi 28 août d’un accord entre le Mouvement 5 Etoiles (MS5) de Luigi Di Maio et le Parti Démocrate de Nicola Zingaretti. Exit donc la Ligue, vainqueur des dernières élections législatives en Italie, et par conséquent les ambitions électorales de Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre de l’Intérieur.





Le 8 août dernier, Matteo Salvini faisait éclater l’alliance au pouvoir depuis 14 mois dans le but de convoquer des élections législatives anticipées, et ainsi d’obtenir un raz-de-marée électoral pour son mouvement. Un véritable coup de poker pour le sulfureux ministre, qui a visiblement échoué. Salvini entraîne de ce fait tout son parti dans l'opposition, marquant ainsi "un but contre son camp" selon ses propres mots.





"C’était un coup politique et il l’a raté", décrypte Marie-Claire Ponthoreau, professeure de droit public à l’université de Bordeaux. "Il a pensé que le Mouvement 5 Etoiles et le Parti Démocrate ne trouveraient pas d’accord, que ce n’était pas envisageable." Il faut dire que trouver un terrain d'entente n’était pas gagné d’avance entre les deux partis. Mais ces derniers auront surmonté leurs différends et se sont retrouvés autour d'une volonté commune : évincer Salvini du pouvoir.