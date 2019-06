Fiat Chrysler retire son offre de fusion avec Renault, faute d'accord du gouvernement français

De son côté, FCA dit "fermement rester convaincu de la logique de transformation de la proposition, largement appréciée depuis qu'elle a été exposée, et dont les termes et la structure étaient soigneusement équilibrés pour bénéficier à toutes les parties". Le conseil d'administration de Renault s'était réuni à partir de 18 heures au siège de Boulogne-Billancourt, près de Paris, pour décider de l'ouverture éventuelle de négociations exclusives avec le groupe italo-américain dans le but de former le numéro 3 mondial de l'automobile.