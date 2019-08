Économie : France et Russie meilleures amies ?

Notre pays se place en premier employeur étranger en Russie. En effet, les entreprises françaises investissent beaucoup sur place et jouent la carte locale. Par ailleurs, la Russie est un pays bien géré au niveau de l'Etat dans le cadre de la finance publique. Quels sont les enjeux de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ? À quoi faut-il s'attendre sur le plan économique ?



