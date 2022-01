Des milliers de sorcières torturées et tuées il y a trois siècles vont être graciées par l'Écosse

Entre 1563 et 1736 plus précisément, nombre de femmes étaient en effet soupçonnées d’être à l’origine de malédictions et d’entretenir des pratiques satanistes, et étaient ainsi torturées pour obtenir leur aveu puis exécutées - souvent étranglées puis brûlées. Les croyances de l'époque faisaient d'elles les responsables d’incidents et d’épisodes malchanceux, comme des catastrophes naturelles ou des famines, si bien que la chasse aux sorcières tournait à l’obsession dans certaines régions, donnant lieu à cinq "grandes chasses aux sorcières écossaises" et une série de procès, poursuit le quotidien britannique.

À l’échelle mondiale, plus de 200.000 procès en sorcellerie auraient eu lieu et 50.000 à 100.000 femmes ont été brûlées, mais ces chasses ont été particulièrement violentes en Écosse, relève Le Monde.