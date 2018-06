Un bébé décapité par accident pendant l’accouchement, le médecin suspendu

Vaishnavy Vilvanathan Laxma était insistante. Elle souhaitait absolument faire accoucher sa patiente par voie naturelle. Bien mal lui en a pris puisque le bébé a été décapité. Une tragédie survenue en 2014 qui vient tout juste de refaire surface, un tribunal médical écossais s’étant réuni jeudi dernier pour juger l’affaire. Et comme le rapporte The Guardian, les spécialistes ont estimé que la praticienne avait fait une erreur : "La solution à envisager était une césarienne, compte tenu des risques". Des risques qui étaient bel et bien réels. Car outre le col de l’utérus trop peu dilaté de la mère, le bébé prématuré avait un rythme cardiaque anormalement lent. En outre, il ne s’était pas retourné dans le ventre de sa génitrice.