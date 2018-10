Ed Sheeran, Jarvis Cocker, Sting... Des stars de la scène britannique alertent Theresa May sur les effets du Brexit

Les plus célèbres musiciens et producteurs britanniques en croisade contre le Brexit. Dans une lettre ouverte initiée par le compositeur et militant Bob Geldof, et adressée à Theresa May, de nombreux artistes s'alarment des effets d'une sortie mal négociée de l'Union européenne sur le rayonnement artistique du Royaume Uni.





Parmi les signataires figurent des grands noms de la scène musicale internationale comme Ed Sheeran, Jarvis Cocker, Brian Eno, John Eliot Gardiner, Rita Ora, William Orbit, Simon Rattle, Paul Simon, Neil Tennant, Roger Taylor ou encore Sting.