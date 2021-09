Page spéciale et QR Code : le 20H de TF1 à New York pour les 20 ans du 11-Septembre

Il y a tout juste 20 ans, des avions piratés par Al-Qaïda percutaient le World Trade Centre à New York et le Pentagone à Washington, mettant à terre ces symboles de la puissance américaine sous les yeux du monde entier. A l’occasion de l’anniversaire de ces attentats qui ont bouleversé le début du XXIe siècle, et alors que la guerre en Afghanistan, déclenchée en représailles, vient de connaître une fin chaotique, le 20H de TF1 se mobilise ce samedi pour comprendre et analyser les conséquences de cette tragédie.

Anne-Claire Coudray s’est rendue cette semaine aux Etats-Unis pour préparer cette édition spéciale (à retrouver en direct ici), au cours de laquelle les correspondants de TF1 aux Etats-Unis donneront la parole aux vétérans américains ayant servi en Afghanistan, à l’heure où ils s’interrogent plus que jamais sur le sens de leur sacrifice, ainsi qu’aux victimes collatérales de cette tragédie, ces pompiers et policiers tombés malades après avoir respiré les fumées toxiques des décombres du World Trade Center. Ils nous montreront également, à travers son architecture, comment New York la résiliente a répondu à ce traumatisme. Des personnalités, la grand reporter américaine Janine di Giovanni et Clifford Chanin, directeur adjoint du mémorial du 11-Septembre, répondront par ailleurs aux questions d'Anne-Claire Coudray.