Effondrement d’un immeuble en Floride : des "dommages structurels majeurs" signalés trois ans plus tôt

Ce samedi, la presse américaine dévoile la teneur d’un rapport commandé en 2018 à un cabinet d'experts par la copropriété de l’immeuble. Après une enquête visant à élaborer les plans de travaux de plusieurs millions de dollars qui devaient démarrer bientôt, l’ingénieur Frank Morabito évoque alors la présence de "dommages structurels majeurs" causés par le manque suffisant de drainage de la piscine située sur la terrasse. D’après lui, le "principal problème" venait du fait que la piscine et les jardinières extérieures "étaient posées sur une structure plate", empêchant alors l’eau de s’écouler et endommageant les dalles de béton situées en dessous.

"Ne pas remplacer l'imperméabilisation dans un futur proche causera l'élargissement exponentiel de l'étendue des détériorations du béton", écrit à l’époque l’ingénieur, dans ce rapport relayé notamment par le Miami Herald et le New York Times. Ce dernier n’évoque pas cependant le risque d’un effondrement de la structure mais constate aussi des "fissures et effritements" dans le parking, situé au sous-sol, photos à l'appui : "Des fissures et des écailles de degrés variés ont été observés dans les colonnes de béton, les poutres, et les murs. Bien que certains de ces dommages soient mineurs, la plupart des détériorations ont besoin d'être réparées dans un délai convenable". Aujourd’hui, le lien entre ces défauts et la catastrophe survenue il y a trois jours n’est pas établi par les enquêteurs, qui attendent toujours d’avoir accès au site, où la présence de survivants est de plus en plus incertaine.