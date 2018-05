Eglise catholique : un cardinal belge favorable à une cérémonie pour les couples homosexuels

"S'il y a une certaine retenue dans le point de vue de l'Eglise, c'est pour préserver d'autant plus la grande valeur du mariage et de la famille", a précisé Geert De Kerpel. Connu pour son ouverture d’esprit, Jozef De Kesel, 71 ans, archevêque de Malines-Bruxelles depuis novembre 2015 et cardinal depuis novembre 2016, avait annoncé, dans sa première homélie en tant qu’archevêque, vouloir "une Église plus ouverte, plus attentive aux pauvres, aux personnes les plus vulnérables".