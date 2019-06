Églises de Lalibela: des trésors éthiopiens en danger

C'est un site d'une rare beauté. En Éthiopie, les églises de Lalibela ont été creusées dans la roche au XIIème siècle. Une folie architecturale unique au monde qui a été commandée en son temps par le roi Lalibela. Aujourd'hui, elle est menacée par l'érosion. Et si rien n'est fait pour la sauvegarder, c'est aussi toute une spiritualité qui risque de disparaître.



