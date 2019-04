Eglises et hôtels attaqués au Sri Lanka : ce que l’on sait

Depuis l’annonce du drame ce dimanche matin, le bilan n’a eu de cesse de s’aggraver. On dénombre pour l’heure au moins 207 morts dont 35 étrangers, selon une source policière citée par l’AFP. "Il y a beaucoup de personnes blessées dont certaines dans un état critique", a ajouté cette source. Lors du dernier bilan effectué par la police, on comptait plus de 450 blessés.





Le ministre des Affaires étrangères néerlandais a confirmé qu'un de ses ressortissants figurait parmi les victimes. The Washington Post indique pour sa part que trois Américains auraient également perdu la vie. L'agence de presse Lusa révèle qu'un Portugais serait aussi mort dans ces attaques. L'agence de presse Anadolu indique que deux de ses ressortissants sont également décédés. Et James Dauris, haut commissaire britannique et ambassadeur aux Maldives précisent qu'il s'est entretenu avec des victimes britanniques blessées dans l'explosion. Les médias chinois évoquent la mort de deux de leur ressortissants.