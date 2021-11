Égypte : 4 morts et 500 piqûres de scorpions après des pluies inédites depuis 11 ans

L'Égypte sous l'eau. Depuis la fin de la semaine dernière, des pluies diluviennes s'abattent sur le sud du pays. En "55 minutes" dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 novembre, "huit millions de mètres cubes d'eau" se sont abattus sur la province d'Assouan, à 650 kilomètres au sud du Caire, a détaillé le gouverneur, Achraf Attiya. "Cela faisait onze ans qu'on n'avait pas enregistré une telle quantité de pluie et cela découle du changement climatique mondial", a déclaré mardi Khaled Qassem, du ministère du Développement local.

Cet épisode météorologique extrême a fait quatre morts. Ces derniers ont succombé à l'écroulement de leurs habitations sous la pression de la pluie et de la grêle, a précisé le ministère de la Santé. 106 maisons ont également été emportées et plus de 300 partiellement endommagées. Plusieurs zones sont, en outre, privées de l'eau courante et d'électricité.