Égypte : "40 terroristes" tués dans des raids après l'attaque meurtrière contre un bus de touristes

Après ce type d'attaques, les autorités égyptiennes annoncent de manière quasi-systématique des raids et la mort de "terroristes". Comme à l'accoutumée, les médias égyptiens ont relayé samedi, à la télévision et sur les réseaux, les photos des djihadistes présumés tués. Elles montrent des hommes ensanglantés, une arme à la main, le visage flouté, gisant dans des cachettes rudimentaires. Mais ces médias, sous contrôle étroit de l'État, ont évoqué de manière succincte l'attentat, un sujet sensible en Égypte où le pouvoir se présente comme un allié majeur des puissances occidentales dans la lutte antiterroriste.