Après avoir bloqué le canal de Suez, le porte-conteneurs Ever Given va y retourner

Financiers, autorités égyptiennes et commandants de navire vont très probablement croiser les doigts, espérant que l'Ever Given ne récidive pas. Car le porte-conteneurs fait actuellement route vers le canal de Suez, point de passage d'environ 10% du commerce mondial qu'il avait bloqué pendant six jours, fin mars 2021, faisant perdre des millions d'euros au Caire.

Long de 400 mètres et d'une capacité de 200.000 tonnes, le porte-conteneurs géant avait encastré sa proue dans la rive est du canal de Suez, le 23 mars, se mettant en travers de la voie navigable. Les opérations de dégagement avaient duré six jours et nécessité plus d'une dizaine de remorqueurs, ainsi que des dragues pour creuser le fond du canal.