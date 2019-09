Égypte : des manifestants osent défier Abdel Fattah al-Sissi

JT 20H - Le portrait du président Al-Sissi arraché en pleine rue au Caire, ou piétiné au delta du Nil... Quelques centaines de personnes ont manifesté contre le pouvoir en place, en Égypte, malgré l’interdiction.

La contestation commence à gronder en Égypte. Plusieurs centaines de jeunes sont descendus dans la rue ces derniers jours à Suez, mais aussi au Caire. Ils demandent le départ du président Al Sissi, et ce au péril de leur vie. Là-bas, la moindre manifestation est strictement interdite.



