Égypte : mort en plein procès la veille, l'ancien président Mohamed Morsi a été enterré en toute discrétion

L'ancien président égyptien issu des Frères musulmans Mohamed Morsi est mort ce lundi après une audition au tribunal au Caire, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaire et judiciaire. Selon ces mêmes sources, l'ancien président en détention depuis 2013, a parlé ce lundi devant un tribunal avant de s'effondrer, puis d'être emmené à l'hôpital où il est décédé.





"Il a parlé devant le juge pendant 20 minutes puis il s'est animé et s'est évanoui. On l'a vite emmené à l'hôpital où il est mort plus tard", a dit la source judiciaire.