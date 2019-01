Egypte : prison ferme pour un présentateur TV qui avait interviewé un homosexuel

C'était un présentateur vedette de la chaîne LTC TV. Mohamed al-Gheiti, qui s'était plusieurs fois dit opposé à l'homosexualité, a été reconnu coupable de promouvoir cette orientation sexuelle ainsi que d'outrage à la religion. Il a écopé d'un an de prison ferme après avoir interviewé un homosexuel en août 2018.





Le présentateur a également été condamné à une mise sous surveillance d'un an, et d'une amende de 3.000 livres égyptiennes (environ 130 euros), a indiqué Samir Sabri, l'avocat de la partie plaignante. Outre cette peine de prison, il a été accusé d’incitation à "l’immoralité et à la haine", d'"outrage aux religions" et de "promotion de l’homosexualité".