Le narcotrafiquant El Chapo jugé coupable à l'issue d'un procès hors normes

Le parrain de la drogue El Chapo, rendu célèbre par ses évasions spectaculaires, a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation lors de son procès aux Etats-Unis. Les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn à New York reconnaissent notamment qu'il a dirigé le puissant cartel mexicain de Sinaloa, responsable de l'exportation de centaines de tonnes de cocaïne et d'autres drogues aux Etats-Unis entre 1989 et 2014.