El Rocio : le plus important pèlerinage d'Espagne

Tradition vieille de 500 ans, c'est à pied, à cheval ou en calèche que les milliers de pèlerins accompagnent la Vierge de Huelva pour le plus grand pèlerinage d'Espagne. Cetains pèlerins prennent un an pour se préparer et penser à la décoration de leur calèche. Ce voyage dure deux jours, pour un parcours d'environ 60 kilomètres. Le dernier kilomètre du pèlerinage est le plus éprouvant, aussi bien physiquement que moralement. Certains ont leur technique, comme s'aider d'un bâton ou d'une canne. Sur le trajet, le cortège s'arrête pour partager des moments de communion intense. Le point de ralliement est le village d'El Rocio, duquel le pèlerinage tient son nom.



