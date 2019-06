Election américaine : les grands rendez-vous de la campagne présidentielle

Premier grand rendez-vous de la campagne : un débat télévisé, les 26 et 27 juin à Miami, entre les candidats démocrates. Le parti a annoncé qu’il y aurait douze débats entre juin 2019 et début 2020. Pour l’instant, quatre sont connus : les trois autres auront lieu les 30 et 31 juillet à Détroit, les 12 et 13 septembre (lieu indéterminé) et en octobre (date et lieu encore indéterminés).





Condition pour participer à ce débat, sachant que les candidats démocrates sont au nombre de 24 : obtenir au moins 1% d’intentions de vote dans un moins trois sondages, ou réunir 65.000 donateurs.