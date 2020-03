Aux Etats-Unis, dernière chance pour Bernie Sanders de battre Joe Biden à la primaire démocrate

Joe Biden ou Bernie Sanders ? Le 16 juin prochain se clôtureront les primaires démocrates aux Etats-Unis. Quel candidat éliront les électeurs démocrates pour affronter le républicain Donald Trump à l'élection présidentielle de 2020 ? Envolée dans les sondages et ralliements à la chaîne, Joe Biden était en position de force lundi à la veille de son premier duel avec le socialiste Bernie Sanders dans la primaire démocrate.

Après un début de campagne laborieux, l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a repris la place de favori dans la course destinée à désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle qui aura lieu le 3 novembre prochain. Quelque 52% des électeurs démocrates souhaitent que ce vétéran de la politique au message modéré porte les couleurs du parti contre 36% pour Bernie Sanders, 78 ans, qui prône une "révolution politique", selon un sondage CNN publié lundi. Avec 51% et 27% des intentions de vote respectivement, d'après une enquête du Detroit Free Press, l'écart est encore plus important pour le seul Michigan, le plus peuplé des six Etats où des scrutins sont prévus mardi.