Élection américaine : Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie... suivez le vote dans les derniers États-clés

Géorgie, Caroline du Nord et Pennsylvanie. C'est dans ces trois États-clés que l'élection américaine se joue actuellement. Sans compter l'Arizona et le Nevada, à l'issue toujours incertaine. Ces fameux swing states qui peuvent basculer dans un camp comme dans l'autre. L'Ohio, la Floride, le Texas et l'Iowa ont tous été remportés par Donald Trump. Joe Biden a, lui, gagné le Michigan et le Wisconsin. Pour les deux camps, tout est toujours possible.