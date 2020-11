"Stop the count" : le vote par correspondance, catalyseur de fausses informations

Une course au coude-à-coude, un décompte qui s'éternise, et une présidentielle où chaque voix veut se faire entendre. Tous les éléments étaient réunis pour faire de cette journée d'élection américaine un terreau fertile à la désinformation. En ce matin du mercredi 4 novembre aux Etats-Unis - soit l'après-midi en France - de nombreux internautes se sont réveillés surpris par la "remontada" du candidat démocrate Joe Biden. Une soudaine progression qui s'explique par le nombre de votes réalisés par correspondance, sujet particulièrement explosif durant cette élection.

Donald Trump a en effet passé une bonne partie de sa campagne électorale à s'opposer fermement à ce dispositif qui allait favoriser "une triche effrénée et incontrôlée". Alors, quand il a vu que dans plusieurs Etats, ces votes commençaient à lui porter préjudice, il s'est emparé de son téléphone pour s'insurger contre cette élection "mauvaise pour le pays" sous prétexte qu'on retrouvait "des votes Biden partout - en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan". Ce jeudi encore, il a écrit en lettres majuscules sur Twitter : "Arrêtez de compter!"

Idem dans le Wisconsin, où près de de cinq fois plus de bulletins de vote par correspondance ont été exprimés par rapport au scrutin de 2016. Une affluence qui a compliqué l'acheminement des votes et retardé le dépouillement. Alors que le processus électoral était toujours en cours, plusieurs internautes ont affirmé que l'État "avait trouvé" des votes pour favoriser Joe Biden. Un graphique, devenu viral, illustre la remontée subite du candidat démocrate. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une erreur de frappe mais d'une incompréhension du système électoral américain.

Mais malgré tous ces arguments, Donald Trump persiste et signe. Pour lui, il se passe quelque chose "d'étrange". Il observe qu'alors qu'il était donné "vainqueur dans de nombreux États clés", son avance a "disparu comme par magie alors que les bulletins de vote apparus par surprise étaient comptés". Il est vrai que si le candidat à sa succession avait pris de l'avance dans certains États, elle s'est comblée, voire elle s'est évaporée à mesure que la nuit avançait. C'est le cas dans le Wisconsin et le Michigan, cités ci-dessus. Mais l'inverse est tout aussi notable. C'est ce qu'a remarqué le New York Times, qui a suivi le dépouillement toute la nuit. Et en a conclu qu'au moins trois États s'étaient colorés de bleu en début de soirée avant de passer du côté rouge : la Géorgie, le Kentucky et la Caroline du Sud. L'Arizona a même changé trois fois de couleurs.