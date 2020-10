Etats-Unis : le Dr Fauci refuse d'être utilisé dans un clip de campagne de Donald Trump A gauche, Donald Trump. A droite, Anthony Fauci. − MANDEL NGAN, SAUL LOEB / AFP

POLÉMIQUE - Le Dr Anthony Fauci tient de nouveau tête au président américain : il dénonce son apparition contre son gré dans un clip de campagne de l'équipe Trump, et assure que ses propos ont été tronqués et leur sens, déformé.

Attention, publicité (politique) mensongère. Le docteur Anthony Fauci, à la tête de la lutte contre le Covid-19 aux Etats-Unis, apparaît dans un clip de campagne de l'équipe Trump contre son gré. Dans un communiqué transmis dimanche à la chaîne CNN, l'expert respecté de la "task force" de la Maison Blanche - l'équipe mené par Mike Pence en charge de la pandémie - a exprimé son mécontentement après l'utilisation de ses propos. Et pour cause : ils ont selon lui été tronqués à l'avantage du président américain.

Des déclarations sorties de leur contexte

Le clip de campagne de 30 secondes met en avant l'expérience de Donald Trump face au virus, louant ses décisions pour vaincre la pandémie. "Je ne peux pas imaginer que (...) qui que ce soit puisse faire plus", y déclare le célèbre directeur de l'Institut des maladies infectieuses. Alors que tous les autres plans sont légendés, le court extrait mis en cause ne comporte aucun élément de contexte de lieu ou de date. On comprend pourquoi : Anthony Fauci était en réalité interviewé par la chaîne de télévision Fox News, le 23 mars 2020, à propos de l'action de groupe de son équipe.

Il explique dans la version longue de cet entretien que lui et ses collègues de travaillent sont mobilisés "tous les jours" et consacrent "presque la totalité" de leur temps à trouver des solutions contre le coronavirus. "Alors je ne peux pas imaginer que, dans n'importe quelles circonstances, qui que ce soit puisse faire plus", conclut-il.

L'équipe de Trump se défend de toute manipulation

Puisque ce bref passage de l'interview, volontairement coupée, laisse à penser qu'il complimente Donald Trump, le docteur a vite rétablit la vérité sur le sens de ses propos. "Les déclarations qui me sont attribuées sans ma permission par l'équipe de campagne du Parti républicain ont été sorties de leur contexte à partir d'un commentaire que j'ai fait il y a plusieurs mois concernant les efforts des autorités sanitaires fédérales", a expliqué l'immunologue dans sa réponse adressée à CNN. "En près de cinq décennies de service public, je n'ai jamais publiquement soutenu aucun candidat", ajoute-t-il. Joint par le média américain, le directeur de la communication de la campagne Trump, Tim Murtaugh, assume ce spot publicitaire. "Ce sont les propres mots du Dr Fauci. La vidéo est tirée d'une interview télévisée diffusée au niveau national dans laquelle le Dr Fauci faisait l'éloge du travail de l'administration Trump. Les mots prononcés sont exacts, et viennent directement de la bouche du Dr Fauci", a-t-il martelé.

Une défense reprise à l'identique par Donald Trump lui-même, avec un laïus supplémentaire censé valoriser son action contre la pandémie. "Ce sont bien les propos du Dr Fauci" qui figurent dans ce clip, a déclaré le président sur Twitter. "Nous avons fait un travail 'phénoménal', selon certains gouverneurs. Plein de gens sont d'accord.", a-t-il ajouté. "Et bientôt les vaccins et les traitements seront disponibles".

L'équipe scientifique de la Maison Blanche muselée

Immédiatement invité sur plusieurs plateaux de télévision américains suite à ses déclarations, le Dr Anthony Fauci n'a pas pu réitérer son commentaire de vive voix. Selon plusieurs journalistes de la chaîne ABC, les demandes d'interview adressées au scientifique ont été refusées par le service de communication de la Maison Blanche.

"La Maison Blanche refuse que vous entendiez le principal expert américain sur le coronavirus s'exprimer. En fait, ils ne permettent à aucun des experts médicaux du propre groupe de travail du président sur les coronavirus d'apparaître dans cette émission", a expliqué le présentateur de l'émission This Week. Des propos confirmés par un autre journaliste de la chaîne, qui estime "assez remarquable qu'ils musellent les experts de la santé au milieu d'une pandémie".

