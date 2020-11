80% des Américains reconnaissent Joe Biden comme gagnant de l'élection

Et du côté des électeurs, qu'en dit-on ? Les manifestations auxquelles appellent le clan républicain rencontrent-elles un écho ? Un sondage Ipsos pour Reuters indique que non. Toutes tendances politiques confondues, 80% des persnnes interrogées, dont la moitié se disent républicains, reconnaissent Joe Biden comme Président élu, indiquait l'agence de presse mardi 10 novembre.

Dans le détail, pour environ six républicains sur dix et l'immense majorité de démocrates, Joe Biden est bien le vainqueur. 13% jugent que l'élection n'a pas encore été décidée, 3% estiment que Trump a gagné et 5% affirment ne pas savoir. Le sondage montre également que 72% des électeurs interrogés estiment que le perdant de l'élection doit admettre sa défaite, et 60% pensent qu'il y aura une transition pacifique du pouvoir lorsque le mandat de Trump prendra fin en janvier prochain.

Reste que si les sondés se veulent plutôt optimiste quant à la transition, ce n'est pas tout à fait l'avis de Mike Pompeo. Interrogé à Washington sur les mesures prises par le département d'Etat pour favoriser la transition avec les équipes du président élu, le chef de la diplomatie américaine a refusé de reconnaître la défaite du sortant républicain. "Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump", a lâché d'un ton neutre le plus fidèle des ministres trumpistes, avant d'esquisser un sourire.