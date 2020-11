Élection américaine : quels résultats dans les États-clés qui peuvent faire basculer la présidentielle ?

Tous les quatre ans, ils focalisent l'attention : les "Swing States", susceptibles de passer dans le camp démocrate ou républicain et de faire un président. Le scrutin, qui doit départager Joe Biden et Donald Trump, se joue notamment dans dix États-clés : la Floride, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, l'Arizona, la Georgie, l'Iowa, le Texas et l'Ohio. Dans la nuit, la course s'y annonçait particulièrement serrée entre les deux candidats.