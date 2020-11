Qui est Jill Biden, la prochaine First lady ?

Un statut qu'elle ne doit pas seulement à l'élection de son époux, tant elle s'est investie dans la campagne. Jill Biden a en effet multiplié les visites dans les Etats-clés, dont certains ont basculé dans le camp démocrate. Son discours ? Un appel aux Américains, "démocrate et républicain, rural et urbain" à se rassembler pour dépasser les clivages politiques, battre la pandémie et la crise économique. Mais surtout, une tentative de s'éloigner des provocations de Donald Trump : "Nous ne sommes pas d'accord sur tout, ce n'est pas nécessaire, on peut toujours s'aimer et se respecter".

"Je suis le mari de Jill Biden." C'est par ces mots que Joe Biden s'est parfois présenté dans ses meetings ces derniers mois. Preuve s'il en fallait de l'importance que le démocrate, donné ce samedi vainqueur de la course Maison Blanche grâce à sa victoire en Pennsylvanie, accorde à son épouse. Une enseignante de 69 ans, bien décidée à marquer de son empreinte le statut de First lady.

N'hésitant pas à montrer les muscules quand une protestataire s'approche de son époux lors d'un meeting, Jill Biden sait aussi montrer une image plus intime de Joe Biden, dont la vie a été frappée par des "tragédies inimaginables". Jill Biden a notamment raconté comment en 2015, l'ancien vice-président de Barack Obama avait trouvé la force de reprendre ses activités à la Maison Blanche quelques jours seulement après la mort de son fils Beau, décédé d'un cancer du cerveau. "Il a appris à guérir une famille, et de la même façon on guérit un pays : avec amour, compréhension, des petits gestes de gentillesse, du courage et un espoir inébranlable".

Un espoir que le couple cultive depuis des décennies. Joe et Jill Biden se sont en effet mariés en 1977, cinq ans après une première tragédie, quand un accident de voiture avait emporté la première épouse du sénateur et leur fillette. Encore petits, ses deux fils survivants, Beau et Hunter, avaient eux-mêmes suggéré à leur père d'épouser Jill, a raconté Joe Biden dans des mémoires, où il avait écrit : "Elle m'a redonné la vie."