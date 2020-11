Les ayants-droits des Village People attaquent Donald Trump pour l'utilisation de leur tube "YMCA"

Ils sont mécontents et le font savoir. Les ayants-droits du groupe disco des Village People vont déposer plainte, en France et aux Etats-Unis, pour l'utilisation, sans autorisation, par Donald Trump, du tube "YMCA". "Au cours des tout derniers jours de la campagne pour l'élection présidentielle américaine, la chanson mondialement connue "YMCA", interprétée par les Village People, a fait l'objet d'une utilisation tout aussi massive que non autorisée par le candidat Donald Trump et son équipe, tant au cours de ses meetings, qu'en tant que bande sonore d'une vidéo de promotion diffusée dans le monde entier" écrit Me Richard Malka, l'avocat des héritiers de Village People.