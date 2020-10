Trump a été testé négatif au Covid-19 "plusieurs jours de suite", selon la Maison Blanche

Une semaine après la fin de l’hospitalisation de Donald Trump, le médecin de la Maison Blanche a affirmé lundi 12 octobre que le président américain avait été testé négatif au Covid-19 "plusieurs jours de suite". L’information, donnée au moment où le président se trouvait à bord de son avion Air Force One afin de se rendre en Floride pour un meeting, a été transmise via un communiqué particulièrement confus.

Une fois encore, un certain flou entoure donc l’état de santé du président américain. Malgré les demandes répétées de l’opposition et des médias, son équipe médicale a jusqu’ici refusé obstinément de dire à quand remontait son dernier test négatif lorsque Trump a été testé positif. Une posture qui alimente les soupçons sur la possibilité que le milliardaire n'ait pas effectué de test pendant plusieurs jours avant son test positif. Se démarquant une fois de plus de son adversaire, Joe Biden publie quant à lui quotidiennement les résultats des tests Covid qu’il passe, tous négatifs jusqu’ici.

A Sanford en Floride, pour son premier meeting depuis sa contamination, Donald Trump a en tout cas répété, et sans aucune preuve, qu’il était "immunisé". "Je me sens si puissant", a-t-il déclaré, ajoutant pouvoir "marcher dans la foule (...) embrasser tout le monde, embrasser les hommes et les magnifiques femmes". "Il semble que je sois immunisé, pour - je ne sais pas - peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment mais je suis immunisé", affirmait-il déjà la veille. Face à une foule de supporters dont la plupart ne portait pas de masque, Donald Trump a par ailleurs une fois de plus invité les Américains à vivre malgré le virus : "C’est risqué. C’est risqué, mais vous devez sortir", a-t-il lancé.