Election américaine : quatre Etats légalisent le cannabis récréatif

Le duel Donald Trump face à Joe Biden n'était pas le seul sujet d'attention des électeurs américains en cet Election Day. Dans plusieurs Etats, ils ont dû aussi s'exprimer lors de référendums sur des sujets de société. Le premier d'entre eux étant la légalisation du cannabis à usage récréatif.

Quatre Etats l'ont adopté : l'Arizona, le New Jersey, le Montana et le Dakota du Sud. Au total, ce sont désormais quinze Etats américains qui l'autorisent. La possession et la consommation y sont à présent légales pour les adultes de plus de 21 ans. Une avancée soutenue par des personnalités politiques, par exemple le gouverneur du New Jersey Phil Murphy.