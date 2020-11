Election américaine : jusqu'à quand peut durer l'incertitude autour des résultats ?

L'élection présidentielle se déroule sous la forme d'un suffrage indirect : les électeurs élisent de grands électeurs qui, à leur tour, vont désigner le président ainsi que son vice-président (en respectant le vote desdits électeurs). Cette désignation n'aura lieu que le 14 décembre officiellement, cette année. Dans un article relativement nébuleux, la loi américaine dispose qu'ils se "rencontrent et expriment leur vote au premier lundi après le deuxième mercredi de décembre" pour élire le président et son vice-président. Et c'est seulement, à cette date-là, que le locataire de la Maison-Blanche et son binôme, seront officiellement désignés.

Si les scrutins doivent être contestés, la Constitution américaine prévoit un délai maximal de cinq semaines après le vote, pour que celui-ci soit discuté et éventuellement remis en question. On appelle cela la "safe harbor period". Cette année, la date butoir est donc fixée au 8 décembre, soit six jours avant la décision du collège électoral. A cette date, les listes de grands électeurs doivent être envoyées. Mais comme le souligne Jean-Eric Branaa, le pire serait que chacun des candidats envoie sa propre liste. Si tel était le cas, ce serait alors au Congrès de décider soit via une commission ad hoc, soit en votant sur le principe d'une voix par Etat. A ce "jeu-là", Trump part avec un avantage, ayant, le 4 novembre au matin, gagné plus d'Etats que Biden.

Généralement, tout est moins compliqué : le vainqueur est connu dans la nuit ou dans les jours qui suivent le scrutin. Comme cela s'est d'ailleurs passé en 2016 : Hillary Clinton avait reconnu sa défaite dans la nuit, après la folle remontée de Trump dans la dernière ligne droite. Mais il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu, en témoigne l'élection présidentielle qui a opposé George W. Bush Jr à Al Gore en 2000.