Élection américaine : Biden confiant, Trump assure "avoir gagné"... et veut saisir la Cour suprême

De façon surprenante, c'est Joe Biden qui a déclenché les hostilités. A minuit et demi, heure locale, le candidat démocrate a tenu un discours rassurant pour les militants rassemblés devant son quartier général, situé à Wilmington, dans le Delaware. Alors que la vague bleue attendue n'est pas arrivée, l'ancien vice-président a tenu un discours résolument optimiste. "Content" de la "position actuelle", il a assuré que lui et ses équipes pensaient "gagner cette élection".

Appelant à la patience au regard du nombre de votes anticipés, il a ainsi énuméré tous ces Etats-clés où l'optimisme prévaut. Rappelant les victoires imminentes en Arizona et dans le Minnesota, il a annoncé être "en avance en Géorgie", et partagé son optimisme pour "le Wisconsin et le Michigan". Optimisme partagé aussi pour l'Etat de Pennsylvanie : "Ça va prendre du temps, mais j'ai parlé aux gens [du parti démocrate] à Philadelphie et ils sont encouragés par ce qu'ils constatent." Autant d'Etats de la Rust belt, cette région désindustrialisée des Etats-Unis, qui avaient été remportés par Donald Trump à la surprise générale en 2016, et qui sont aujourd'hui indispensables à chaque candidat pour accéder à la Maison Blanche.

Le vétéran de la vie politique a conclu sa courte allocution en appelant à "la patience" et à la "confiance" : "A chaque fois que je sortais de chez moi, quand j'étais petit, mon grand-père me disait : 'Il faut toujours être confiant'. Soyez confiants, on va gagner cette élection. Votre patience sera couronnée de succès".