Bannon suspendu de Twitter après avoir souhaité voir la tête d'Anthony Fauci "au bout d'une pique"

La nuit dernière, le réseau social préféré du président des États-Unis a suspendu le compte @WarRoomPandemic (fort de 150.000 abonnés), celui de l'ancien directeur de campagne et conseilleur de Donald Trump, Steve Bannon. Le stratégiste politique d'extrême-droite a appelé lors de son émission quotidienne à la décapitation du Dr. Anthony Fauci, l'un des experts de l'administration Trump sur le Covid-19, et que Donald Trump a récemment menacé de "virer" après l'élection. Il a également demandé la tête de l'actuel directeur du FBI, Christopher Wray, qu'il ne considère pas assez loyal à Donald Trump.

"J’aimerais revenir au temps de l’Angleterre des Tudor et mettre leur tête [celle d’Anthony Fauci et Christopher Wray, ndlr] au bout d’une pique. Je les mettrais à l'entrée de la Maison Blanche afin qu’elles servent d’avertissement aux bureaucrates fédéraux", a déclaré ainsi Steve Bannon ajoutant : "Vous suivez le programme, ou vous êtes fini".

Selon CBS et CNN, le compte Twitter de Bannon a été suspendu "à titre définitif". Cependant, Facebook et YouTube n'ont pas suspendu ses comptes mais censuré la vidéo polémique. Laquelle sera tout de même restée plus de 10 heures en ligne, depuis sa diffusion, jeudi 5 novembre, sur la page Facebook du stratège d'extrême-droite et avait été vue plus de 200.000 fois.