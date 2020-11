Un rassemblement pro-Trump prévu samedi à Washington

Ils ne lâcheront rien. Malgré la victoire affichée de Joe Biden et Kamala Harris lors de l'élection présidentielle, malgré les recours rejetés dans les Etats perdus de justesse par Donald Trump, le camp républicain ne désarme pas. Plus spécifiquement, ce sont les partisans du président sortant, parmi lesquels les "Proud Boyz", qui ont décidé de soutenir leur champion dans ses allégations. Un soutien qui culminera samedi 14 novembre à Washington dans un rassemblement appelé des vœux de Donald Trump.

Cette manifestation, initiée par les partisans de Trump de divers groupes de soutiens, devrait se dérouler entre la Cour Suprême et la Maison-Blanche. La porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany a déclaré ce jeudi qu'elle s'attendait à une mobilisation importante, sans donner de chiffres. Selon les observateurs, cette manifestation pourrait rassembler une très large base de partisans de Trump, des femmes aux groupuscules les plus extrêmes, des groupes d'autodéfense antigouvernementaux radicaux tels que les Oath Keepers et Three Percenters, les adeptes d'Infowars, les militants de la droite alternative, les néonazis, laissant craindre ainsi des débordements dans la capitale. Un autre rassemblement, "Stop The Steal" est lui aussi prévu, dès midi ce samedi, dans la capitale.

La maire de Washington DC, où le port d'armes est interdit, Muriel Bowser, a déclaré que les responsables de la ville étaient au courant des manifestations prévues et ont assuré que les autorités "continueraient à suivre ces activités et à se préparer à ces événements". "Notre chef de la police aura une posture similaire ce week-end comme il l'a fait la semaine dernière. Nous serons là pour soutenir les manifestations pacifiques du premier amendement", a-t-elle dit.